Велосипедист в маске и капюшоне ограбил ювелирный магазин в Гатчине

Мужчина угрожал охраннику пистолетом, так что ему удалось сбежать с места преступления.

Об этом стало известно сегодня, 1 октября. Подробностями инцидента поделились 47news, ссылаясь на сотрудников правоохранительных органов. Все случилось в ТЦ «Элемент» в конце сентября. Мужчина в маске для Хэллоуина, капюшоне и с гаечным ключом в руках нагрянул в ювелирный магазин. Он, перепрыгнув через прилавок, разбил стекло и начал грести украшения в сумку. В нее летели золотые кольца и цепочки, пока на выручку сотрудникам магазина бежал охранник. Он ничем не смог помочь, так как грабитель достал пистолет и потребовал всем вести себя тише.

После этого мужчина покинул торговый центр и уехал в сторону поселка Тайцы. Сумма ущерба составляет до четырех миллионов рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что неизвестный с пистолетом ограбил салон красоты на Кантемировской.