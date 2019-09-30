Неизвестный с пистолетом ограбил салон красоты на Кантемировской

Неизвестный с пистолетом ограбил салон красоты на Кантемировской
Злоумышленник напал на салон красоты. Фото: pixabay.com

В Выборгском районе Петербурга расследуют дело о разбое в салоне красоты. Неизвестный ворвался в помещение в маске и с оружием.

Инцидент произошел около 21:50 часов 29 сентября. По предварительным данным, мужчина в маске вошел в салон красоты на Кантемировской улице. В этот момент в помещении находилась 26-летняя администратор, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и, угрожая работнице салона, потребовал деньги. Девушка передала ему 9 тыс. 500 рублей выручки, после чего мужчина скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Грабитель разыскивается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи «Связной» на Среднеохтинском проспекте.

грабеж мвд новости спб разбой салон красоты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Неизвестный с пистолетом ограбил салон красоты на Кантемировской
Женщина из Петербурга задержана за превышение самообороны
Хозяин квартиры на Карпинского получил нож в спину
Все лесные пожары в России ликвидированы
Что изменится в России с 1 октября
Российская молодежь не хочет экономить на путешествиях
Жители России назвали субъективную границу бедности
Захарова объяснила, почему Лавров не отказался от поездки в США