Неизвестный с пистолетом ограбил салон красоты на Кантемировской

В Выборгском районе Петербурга расследуют дело о разбое в салоне красоты. Неизвестный ворвался в помещение в маске и с оружием.

Инцидент произошел около 21:50 часов 29 сентября. По предварительным данным, мужчина в маске вошел в салон красоты на Кантемировской улице. В этот момент в помещении находилась 26-летняя администратор, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и, угрожая работнице салона, потребовал деньги. Девушка передала ему 9 тыс. 500 рублей выручки, после чего мужчина скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Грабитель разыскивается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи «Связной» на Среднеохтинском проспекте.