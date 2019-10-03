Росреестр в Петербурге возобновил регистрацию ДДУ на апартаменты

Информацию о возобновлении регистрации ДДУ на апартаменты пока не подтвердили в Росреестре. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Информацию о возобновлении регистрации ДДУ на апартаменты пока не подтвердили в Росреестре. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Петербургское управление Росреестра возобновило регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) по покупке апартаментов. Информация пока не подтверждена официально.

О возобновлении регистрации рассказал в кулуарах заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский, пишет nsp.ru. Информацию подтвердили несколько участников рынка.

Регистрацию ДДУ на апартаменты приостановили в августе 2019 года. Росреестр сослался на вступившие в силу поправки в 214 ФЗ. По новым правилам, привлекать средства через договоры долевого участия необходимо с использованием счетов эскроу. Доступ к ним застройщик получает только после сдачи объекта. Строительство при этом ведется на земные средства или деньги компании.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после перехода на эскроу-счета восемь жилых комплексов оказались в зоне риска. Они не выполнили новые требования 214 ФЗ в срок.