После перехода на эскроу-счета в зоне риска находится 8 новостроек Петербурга

После перехода на эскроу-счета в зоне риска находится 8 новостроек Петербурга
Дальнейшая судьба этих новостроек пока не ясна. Фото: Pixabay

По новым правилам в Санкт-Петербурге будет строиться всего 25% новостроек.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко, восемь строящихся жилых комплексов должны были перейти с 1 июля 2019 года на эскроу-счета, но не сделали этого. Теперь они не имеют право строить дома по устаревшим правилам и попадают в «зону риска».

Линченко отметил, что три из восьми являются элитными домами, их девелоперы заявили о том, что будут самостоятельно искать источники финансирования. Ещё по двум жилым комплексам проходят переговоры с «дом.рф«, но на данный момент финансирования у них нет. На трех оставшихся приостановлены разрешения на строительство домов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что между Кудрово и Петербургом может появиться трамвайная линия. Ожидается, что трамваи пустят раньше, чем откроют станцию метро.

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