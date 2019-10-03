Пострадавшие в сгоревшем автобусе получат страховые выплаты

Пострадавшим вчера в ДТП на Волхонском шоссе выплатят страховые деньги. Фото: сообщество "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети ВКонтакте

Пострадавшим вчера в ДТП на Волхонском шоссе выплатят страховые деньги. Фото: сообщество "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети ВКонтакте

Пассажирам автобуса, загоревшегося 2 октября, положены денежные выплаты в рамках закона о гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

Президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс сообщил, что по данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в Акционерном обществе «СОГАЗ». Страховая компания подтвердила наличие действующего договора страхования и свою готовность выплатить средства пострадавшим.

Для получения выплат нужно обратиться в страховую компанию со следующими документами: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медицинского учреждения, в которых будут зафиксированы полученные характер полученных травм, диагноз и период нетрудоспособности.

Размер возмещенных средств рассчитывается по таблице выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1164.

Напомним, что 2 октября в Санкт-Петербурге на Волхонском шоссе произошло ДТП, в результате которого столкнулись маршрутный автобус «ПАЗ» номер 207 и легковой автомобиль, после чего оба транспортных средства загорелись.

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