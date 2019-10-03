Пострадавшие в сгоревшем автобусе получат страховые выплаты

Пассажирам автобуса, загоревшегося 2 октября, положены денежные выплаты в рамках закона о гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).
Президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс сообщил, что по данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в Акционерном обществе «СОГАЗ». Страховая компания подтвердила наличие действующего договора страхования и свою готовность выплатить средства пострадавшим.
Для получения выплат нужно обратиться в страховую компанию со следующими документами: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медицинского учреждения, в которых будут зафиксированы полученные характер полученных травм, диагноз и период нетрудоспособности.
Размер возмещенных средств рассчитывается по таблице выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1164.
Напомним, что 2 октября в Санкт-Петербурге на Волхонском шоссе произошло ДТП, в результате которого столкнулись маршрутный автобус «ПАЗ» номер 207 и легковой автомобиль, после чего оба транспортных средства загорелись.
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