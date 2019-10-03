«Кара настигла» иномарку, выехавшую на встречку на Лабораторной

&#171;Кара настигла&#187; иномарку, выехавшую на встречку на Лабораторной
Автомобили получили легкие повреждения. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с двумя иномарками. Инцидент случился сегодня, 3 сентября, на Лабораторной улице.

Со слов очевидцев, один из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со вторым. Пользователи также добавили, что «кара настигла» иномарку, которая решила объехать других участников по встречке.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что автомобили отделались легкими повреждениями.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали о столкновении автомобилей на Обуховской Обороны. Участниками ДТП стали автомобиль такси и иномарка.

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«Кара настигла» иномарку, выехавшую на встречку на Лабораторной
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