Петербурженка взяла деньги за уроки вождения, но учить не стала

Деньги за уроки вождения петербурженка потратила на свои цели. Фото: unsplas.com

Деньги за уроки вождения петербурженка потратила на свои цели. Фото: unsplas.com

Суд в Петербурге вынес приговор по делу генерального директора ООО «Центр Развития и восстановления навыков вождения» Ирины Потаповой. Её обвиняют в мошенничестве.

Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Свою вину она полностью признала. Материальный ущерб потерпевшим возмещен.

«Приговор не вступил в законную силу», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

Согласно материалам дела, Потапова заключила с 10 гражданами договоры на оказание платных образовательных услуг. Они должны были пройти подготовку по профессии водитель. Ученики передали в Центр более 110 тыс. рублей. При этом услуги им предоставлять никто не собирался.

Гендиректор Центра похитила всю сумму и потратила на собственные нужды.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гендиректору турфирмы грозит до 4 лет в исправительной колонии общего режима за мошенничество в сфере туризма.