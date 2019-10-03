Заключенным предъявили обвинения за драку и вымогательство в «Крестах»

Заключенным предъявили обвинения за драку и вымогательство в &#171;Крестах&#187;
Заключенных обвиняют в вымогательстве денег у младшего сокамерника. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге продолжается расследование дела о вымогательстве в следственном изоляторе «Кресты». Троих заключенных обвиняют в избиение сокамерника и попытках получить деньги от его родственников.

«2 октября 2019 года соучастникам предъявлены обвинения в совершении указанного преступления», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Фигурантами дела проходят трое заключенных 23, 25 и 26 лет. Никто из них свою позицию к предъявленному обвинению пока не высказал.

По версии следствия, в июле 2019 года мужчины угрозами потребовали у заключенного 1998 года рождения 20 тыс. рублей. После того, как он не смог найти деньги, обвиняемые по очереди ударили его и причинили ему физическую боль.

Затем один из мужчин отобрал у парня телефон и позвонил его родственникам. Злоумышленник сообщил об увечиях и заявил, что избиения будут продолжаться, если ему не перечислят деньги. В этот же день родственники потерпевшего перевели 3 тыс. рублей на карту знакомой одного из обвиняемых.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на сотрудников СИЗО «Кресты-1» подали иск после рассказа о пытках в тюрьме.

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