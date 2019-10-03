В Петербурге экс-депутат и его сообщники отсидят в тюрьме за мошенничество со страховкой

Зачинщика наказали строже остальных – ему предстоит находится за решеткой семь лет.

Об этом стало известно сегодня, 3 октября. Обо всем GazetaSPb сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Петроградский районный суд огласил приговор для трех сообщников – бывшего муниципального депутат Криницына, Пантюхова и Белюсева. Их признали виновными в мошенничестве со страховкой и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7, 5 и 3 года соответственно. Все осужденные отрицают причастность к преступлению и не согласны с таким итогом расследования.

Напоминаем, что Криницын создал организованную группу, чтобы инициировать кражу деталей экскаватора и получить компенсацию от ПАО «Ингосстрах». В компании засомневались, что случай страховой – так и раскрыли мошенническую схему.

К слову, подобное преступление сообщники совершили в отношении «РЕСО-Гарантия». Им удалось заполучить 14,5 миллиона рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге мошенники обманули пенсионерку на полмиллиона рублей.