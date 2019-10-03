На Куйбышева затопило подвал из-за скопления ветоши

На Куйбышева затопило подвал из-за скопления ветоши
Фото: Водоканал

Теперь там плавают отходы жизнедеятельности местных жителей.

Об этом стало известно сегодня, 3 октября. Обо всем рассказали в ГУП «Водоканал».

Все случилось еще в концерте сентября, но подробности сообщили только сейчас. Подвал дома на улице Куйбышева в Петроградском районе затопило из-за так называемой «куклы» – скопления в помещении старой одежды, ткани и прочей ветоши. Из-за затора случилось затопление. Специалисты просят петербуржцев быть бережнее и не выбрасывать в канализацию бытовой мусор, чтобы подобных ситуаций не происходило.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Леноблводоканал заплатит за ненадлежащую работу канализации в Ленинградской области. В департамент поступила жалоба от местного жителя на то, что в поселке Выборгский плохо работают очистные сооружения. Предприятию выписали штрафы на сумму 75 тысяч рублей.

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