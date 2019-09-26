Леноблводоканал заплатит за ненадлежащую работу канализации в Ленобласти

Вокруг насосной станции территория заболочена и переполнена отходами и мусором. Фото: Росприроднадзор

Вокруг насосной станции территория заболочена и переполнена отходами и мусором. Фото: Росприроднадзор

В департамент поступила жалоба от местного жителя на то, что в поселке Выборгский плохо работают очистные сооружения.

К своему заявлению о неподобающей работе канализации мужчина приложил видео. На них видно, что, скорее всего, причиной перебоев в работе очистительной системы является не действующая насосная станция, находящаяся на баланса ГУП «Леноблводоканал».

Вследствие неполадок наблюдается загрязнение окружающей территории. Сотрудниками Росприроднадзора в ходе проверки было установлено, что очистные сооружения находятся в плачевном, полуразрушенном состоянии. Также выяснилось, что «Леноблводоканал» несколько раз в аварийном порядке сбрасывал сточные воды на территорию местности. Кроме того, на владение насосной станцией не было предоставлено документов.

Предприятию выписали штрафы на сумму 75 тысяч рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Выборге впервые организована водная штрафстоянка.