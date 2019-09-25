В Выборге откроется первая водная штрафстоянка

Отслеживать нарушителей будут не только на дорогах города, но и на воде. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Отслеживать нарушителей будут не только на дорогах города, но и на воде. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Первая штрафстоянка для маломерных судов откроется в Выборге 4 октября и будет вмещать в себя до 12 судов.

Сюда будут привозить на буксире водный транспорт нарушителей — яхты, катера, гидроциклы и лодки. Принципе действия тот же, что и на дорогах: оформляется протокол, затем судно отбуксируют на штрафстоянку, после того как владелец оплатит штраф, он сможет забрать свой транспорт. Первая водная штрафстоянка разместится в Выборге и сможет вмещать до двенадцати судов одновременно.

Как сообщают в пресс-службе правительства Ленобласти, на сегодняшний день штрафстоянки на воде — необходимая мера обеспечения безопасности граждан, в связи с растущим интересом к прогулкам по областным водоемам.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о разработке автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Петербурге.