В Калининском районе автоматически оштрафуют нарушителей ПДД

В Калининском районе автоматически оштрафуют нарушителей ПДД
Нарушителям нзначат штраф в виде 3 тыс. рублей. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице будут автоматически фиксировать нарушителей, оставляющих автомобили в запрещенных местах .

Для фиксации водителей, которые не соблюдают требования дорожных знаков, будут использоваться специальные комплексы. Как сообщили в пресс-службе Смольного, устройства будут установлены на проезжих частях Калининского района.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности. Кроме того им назначат штраф в виде 3 тыс. рублей.

Ранее в GazetaSPb писали, что брошенные автомобили будут отвозиться на штрафстоянку. В течение 15 дней средства, мешающие уборке территорий, будут эвакуированы.

дорожные знаки калининский район штраф-стоянки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Три лоукостера хотят летать из Пулково
Беглов попросил петербуржцев придумать название для трамвая из Купчино в Славянку
«Пелла» может стать стратегическим инвестором Петербурга
Жалоба в УФАС приостановила закупку на проектирование ...
Титов недоволен ходом дела экс-главы «Усть-Луги»
После изнасилования девушки в Анапе наказали 11 полицейских
Тихонова предложила бороться с запахом от свалок в Петербурге
Художница из Петербурга рисует объединила мировые шедевры и мем