В Калининском районе автоматически оштрафуют нарушителей ПДД

В Северной столице будут автоматически фиксировать нарушителей, оставляющих автомобили в запрещенных местах .

Для фиксации водителей, которые не соблюдают требования дорожных знаков, будут использоваться специальные комплексы. Как сообщили в пресс-службе Смольного, устройства будут установлены на проезжих частях Калининского района.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности. Кроме того им назначат штраф в виде 3 тыс. рублей.

Ранее в GazetaSPb писали, что брошенные автомобили будут отвозиться на штрафстоянку. В течение 15 дней средства, мешающие уборке территорий, будут эвакуированы.