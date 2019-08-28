Зимой брошенные автомобили будут отвозиться на штрафстоянки быстрее

Нововведения действуют в период с 16 октября по 15 апреля. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Нововведения действуют в период с 16 октября по 15 апреля. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Будут изменены правила вывоза разукомплектованных средств передвижения. Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга подготовил Комитет по транспорту.

Владельцы полузаброшенных средств передвижения, мешающие уборке территорий, уведомляются об этом властями района. Если в течение 15 дней транспортное средство не будет убрано – оно отправится на спецстоянку.

Согласно предложенным нововведениям, срок сократится до семи суток в период с 16 октября по 15 апреля. Предполагается, что это связано с уборкой снега зимой.

Средство считается разукомплектованным при отсутствии кузовных деталей, стекол, колес и пр.

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