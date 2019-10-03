В США врачи определили причину смерти вейперов

По результатам исследований, врачи пришли к выводу, что причиной смерти являются токсичные вещества, которые содержатся в электронных сигаретах.
Американские врачи из клиники штата Миннесота считают, что самый опасный компонент — масло с витамином Е. Оно вызывает серьезные заболевания легких, которые , в том числе, приводят к летальному исходу. Выводы медики опубликовали в журнале New England Journal of Medicine.
Опасный ингредиент обнаружили в смесях с марихуаной, которую употребляли ставшие жертвами заболевания курильщики. Также, случай тяжелого поражения легких из-за вейпинга зафиксировали и канадские врачи : у школьника обнаружили заболевание, из-за которого мальчика пришлось подключить к системе жизнеобеспечения.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за неделю число пострадавших от электронных сигарет жителей США возросло до сотни.