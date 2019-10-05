В Петербурге эвакуировали частную школу из-за угрозы распыления «Новичка»

Частное образовательное учреждение «Дипломат» эвакуировали из-за анонимной угрозы распыления токсичного вещества «Новичок».
Анонимное письмо сотрудники частной школы получили в пятницу, 4 октября. Школу, расположенную на мясной улице в Адмиралтейском районе Северной столицы, пришлось эвакуировать. На улицу вывели 114 учащихся и сотрудников образовательного учреждения.
Однако после проверки, проведенной правоохранительными органами, в школе не было найдено никаких опасных для жизни веществ. По факту заведомо ложного сообщения о терроризме возбуждено уголовное дело. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося и ищет злоумышленника.
Напоминаем, что «Новичком», вероятно, был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Это произошло в Солсбери, в марте 2018 года.
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