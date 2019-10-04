На Софийской улице сильнейший пожар, горит Ангар с пластиковыми изделиями

На месте работают специалисты из разных служб. Фото: кадр из видео с места событий, выложил телеграм-канал "Аварийный Петербург"

На месте работают специалисты из разных служб. Фото: кадр из видео с места событий, выложил телеграм-канал "Аварийный Петербург"

Пожарные стараются остановить и потушить быстро распространяющее по территории огненное пламя.

В Петербурге на Софийской улице произошел сильнейший пожар: сгорел ангар, в котором в большом количестве хранились пластиковые изделия. Сейчас помимо пожарных на месте работает передвижная химическая лаборатория. Специалисты прибыли к месту возгорания для того, чтобы замерить уровень концентрации токсичных испарений в воздухе рядом с догорающим ангаром.

По мнению экспертов, такое большое количество горящего пластика может загрязнить воздух до степени, опасной для жизни человека.

На данным момент удалось остановить активное распространение огня, на месте работают пожарники и другие специалисты.

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