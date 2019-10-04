На Волхонском шоссе газель влетела в три автомобиля

Очередное ДТП с участием грузового автомобиля произошло на сквозном Волхонском шоссе.
Сегодня утром 4 октября примерно около семи часов утра произошла авария, невольными участниками которой стали четыре автомобиля: газель, грузовой и два легковых.
Информацию и кадры предоставили подписчики сообщества социальной сети ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На фото видно, что от газели вишневого цвета почти не осталось живого места, а одна из деталей автомобиля, предположительно, часть задней двери, зацепилась и осталась на кузове грузовики, оставшегося позади.
В комментариях к посту пользователи сообщают, что движение на этом участи дороги по-прежнему очень затруднено, а представители ДПС совсем недавно прибыли на место происшествия.
Виновники аварии выясняются, о пострадавших и погибших информации нет.
Ранее GazetaSPB сообщила о сильнейшем пожаре на Софийской улице.