На Волхонском шоссе газель влетела в три автомобиля

Очередное ДТП с участием грузового автомобиля произошло на сквозном Волхонском шоссе.

Сегодня утром 4 октября примерно около семи часов утра произошла авария, невольными участниками которой стали четыре автомобиля: газель, грузовой и два легковых.

Информацию и кадры предоставили подписчики сообщества социальной сети ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На фото видно, что от газели вишневого цвета почти не осталось живого места, а одна из деталей автомобиля, предположительно, часть задней двери, зацепилась и осталась на кузове грузовики, оставшегося позади.

В комментариях к посту пользователи сообщают, что движение на этом участи дороги по-прежнему очень затруднено, а представители ДПС совсем недавно прибыли на место происшествия.

Виновники аварии выясняются, о пострадавших и погибших информации нет.

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