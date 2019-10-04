Младенец скончался на борту самолета из Грозного в Москву

Во время полета у девочки резко ухудшилось состояние. Фото: pixabay

Во время полета у девочки резко ухудшилось состояние. Фото: pixabay

Рейс «Грозный — Москва» был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия двухмесячной девочки. Ребенка не удалось спасти.

На борту самолета, летевшего из Грозного в Москву вечером 2 октября находился больной ребенок с серьезным заболеванием, которого хотели доставить в столицу для высокотехнологичного лечения.

Малышку сопровождал врач-реаниматолог. Во время полета у девочки резко ухудшилось состояние, врач предпринял попытки ее реанимировать, однако она скончалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области.

В региональном следственном управлении СК РФ уточнили, что ребенок скончался уже в больнице Волгограда из-за серьезного врожденного заболевания. Тело малышки отправлено на судебно-медицинское исследование.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Барнауле при жесткой посадке самолета пострадали 23 человека.