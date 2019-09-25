В Барнауле при жесткой посадке самолета пострадали 23 человека

В аэропорту Барнаула вечером 25 сентября совершил жесткую посадку Boeing, выполняющий рейс авиакомпании Azur Air из вьетнамского Камраня. За помощью медиков обратились 23 человека.

«Пять из них госпитализированы. Остальных осматривают медики», — приводит ТАСС слова представителя МЧС.

Всего на борту самолета находились 344 человека — 334 пассажира и десять членов экипажа. Все они были эвакуированы по надувным трапам.

Как сообщили в МЧС, жесткая посадка Boeing произошла из-за возгорания стойки шасси. Командир экипажа сообщил о возможном происшествии, после чего диспетчер объявил тревогу. Задымление было ликвидировано спасательными службами. Проверку по факту произошедшего начала транспортная прокуратура Барнаула.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что самолет авиакомпании «РусЛайн», летевший из Воронежа в Петербург, экстренно приземлился в аэропорту вылета из-за проблем с шасси.