Доходы российского среднего класса продолжают падать

Исследование показало: дети снижают шанс попадания в средний класс, а большинство представителей среднего класса живут в Москве.

Недавний анализ показал, что реальные доходы российского среднего класса продолжают уменьшаться, это продолжается с 2014 года, сообщает РБК. Исследование вопроса провели сотрудники научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Анализ данных показал, что средний класс в России составляет около 38% от всего населения. А каждый десятый человек, входящий в него, живет в столице.

Структура среднего класса в России достаточно разношерстная: его ядро, люди, соответствующие всем критериям, равно 7% населения, выделили также ближнюю (11,2%) и дальнюю периферию (19,5%).

Эксперты назвали и основные препятствия на пути к попаданию в средний класс. Таким образом, вероятность попасть в ядро класса, имея одного ребенка младше 18 лет, в 1,5 раза ниже, если детей двое и больше — шанс уменьшается в четыре раза.

Ранее GazetaSPB сообщила о зарплате, которая необходима среднестатистическому россиянину для счастья.