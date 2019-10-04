«Домушники» оставили китайского бизнесмена без 8,5 млн рублей в Петербурге

Предприниматель из Китая обратился к петербургским правоохранителям с заявлением об ограблении квартиры, где он временно проживает.

«Домушники» пробрались в квартиру 29-летнего предпринимателя на Васильевском острове с помощью отмычек. Обратно они выходили уже с 6 млн рублей, $10 тыс и 100 тыс юаней наличными. Также они вынесли сумку Louis Vuitton, ноутбук Mac Pro и фотоаппарат Nikon. Китаец оценил общий ущерб в 8,5 млн рублей.

По факту произошедшего стражи порядка возбудили уголовное дело. Злоумышленник разыскивается.

Ранее GazetaSPb сообщала, что мужчина с перцовым баллончиком ограбил водителя «ВАЗ-2107» и его пассажирку. Правоохранители Петроградского района возбудили уголовное дело по факту грабежа, совершенного ночью 1 октября на Крестьянском переулке.