В Петербурге усилят защиту новогодних елок

В Северной столице предстоящей зимой защитят новогодние елки от вандалов и краж. Каждое украшенное дерево огородят декоративным забором. Украшения закрепят сильнее, с помощью усиленных крепежей.

Со слов председателя комитета по печати Владимира Рябовола, после установки елей и гирлянд будут проводить ежедневный контроль. Он также добавил, сообщает телеканал 78, что специалисты проведут не только внешний осмотр, но и состояние оборудования.

Председатель комитета по печати заверил, что украшать город к Новому году начнут уже со следующего месяца, 1 ноября.

Ранее в GazetaSPb сообщали о доходах среднего класса в России. По данным исследования, они начали падать. Соответствующий анализ провели в научно-исследовательского университета Высшей школы экономики.