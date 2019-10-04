Петербуржец вынес из магазина с косметикой дезодорант и щипцы для завивки

Петербуржец вынес из магазина с косметикой дезодорант и щипцы для завивки
Все произошло на Светлановском проспекте, 54. Фото: Google View

В правоохранительные органы Петербурга поступило заявление о краже от представителя магазина «Улыбка радуги».

Инцидент случился вечером 28 сентября в доме №54 по Светлановскому проспекту. В магазин зашел неизвестный, после чего открыто украл несколько товаров. Со слов заявителя, злоумышленник прихватил шампуни, женский дезодорант, щипцы для завивки и машинку для стрижки волос.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, в настоящее время проводится расследование по факту произошедшего. Полиция приступила к розыскам злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что полиция Петербурга вышла на след группы автоугонщиков. Один из подозреваемых задержан. По факту краж возбудили уголовные дела.

кража магазин новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец расплачивался пятитысячными фальшивками в такси
На трассах Ленобласти вводятся новые ограничения
Черногория даст гражданство за инвестиции
Слова Путина побудили Грету Тунберг изменить профиль в Twitter
Эвакуаторы провели «рейд» на Петроградке
В российских кинотеатрах начались показы нового фильма про Джокера
Для прохода яхты «Апостол Андрей» разведут мост через Свирь
Петербуржец вынес из магазина с косметикой дезодорант и щипцы для завивки