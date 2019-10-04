Петербуржец вынес из магазина с косметикой дезодорант и щипцы для завивки

Все произошло на Светлановском проспекте, 54. Фото: Google View

Все произошло на Светлановском проспекте, 54. Фото: Google View

В правоохранительные органы Петербурга поступило заявление о краже от представителя магазина «Улыбка радуги».

Инцидент случился вечером 28 сентября в доме №54 по Светлановскому проспекту. В магазин зашел неизвестный, после чего открыто украл несколько товаров. Со слов заявителя, злоумышленник прихватил шампуни, женский дезодорант, щипцы для завивки и машинку для стрижки волос.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, в настоящее время проводится расследование по факту произошедшего. Полиция приступила к розыскам злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что полиция Петербурга вышла на след группы автоугонщиков. Один из подозреваемых задержан. По факту краж возбудили уголовные дела.