Убивший сотрудника СКР в Москве мог зарезать кого-нибудь и в Петербурге

Убивший сотрудника СКР в Москве мог зарезать кого-нибудь и в Петербурге
Накануне ареста правоохранители провели обыски по адресам проживания убийцы. Фото: pixabay

Обвиняемый в убийстве сотрудника СКР Сергей Григорьев проживал в дачном дома матери в Гатчинском районе Ленобласти незадолго до инцидента.

Как сообщает «Мойка78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, заключенный под стражу в столице зарегистрирован в Невском районе Петербурга. Накануне ареста правоохранители провели обыски по адресам его проживания. Так, были обнаружены множественные письма с ответами госорганов на различные жалобы Григорьева.

Издание отмечает, что он также писал в ГСУ СК РФ по Петербургу, а также в прокуратуру города. Предполагается, что преступник, если бы не задумал ехать в Москву, мог зарезать кого-нибудь и там.

Напомним, что сотрудник СКР, полковник юстиции был смертельно ранен в Москве. Его ударил ножом прохожий в момент, когда сотрудник находился при исполнении на улице. Нападавшего задержали на месте. Оказалось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее GazetaSPb сообщала, что подполковник СКР скончался после нападения в Москве.

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