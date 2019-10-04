Черногория даст гражданство за инвестиции

Правительство страны объявило, что начинает принимать заявления на участие в получении гражданства в обмен на финансовые вложения.

Вчера 3 октября правительство Черногории публично заявило, что начинается прием заявок на участие в программе по получению гражданства через материальные вложения в страну.

Так, главное условие для всех участников — вложение EUR 450 000 в любой проект на прибрежной территории, если его одобрило правительство или же EUR 250 000 в проект в северной и центральной части государства. Кроме того инвестор должен будет произвести благотворительный взнос равный EUR 100 000 в заранее созданный государственный фонд и оплатить госпошлину: EUR 15 000 за себя самого, EUR 10 000 за членов семьи (от 1 до 3) и EUR 50 000 за каждого последующего родственника.

Гражданство будет присвоено после проверки на благонадежность и рассмотрения правительством заявления. Дети, участвующие в программе станут гражданами страны, когда достигнут 18 лет, гражданство будет передаваться по наследству.

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