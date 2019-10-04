Черногория даст гражданство за инвестиции

Черногория даст гражданство за инвестиции
Гражданство будет передаваться по наследству. Фото: Pixabbay

Правительство страны объявило, что начинает принимать заявления на участие в получении гражданства в обмен на финансовые вложения.

Вчера 3 октября правительство Черногории публично заявило, что начинается прием заявок на участие в программе по получению гражданства через материальные вложения в страну.

Так, главное условие для всех участников — вложение EUR 450 000 в любой проект на прибрежной территории, если его одобрило правительство или же EUR 250 000 в проект в северной и центральной части государства. Кроме того инвестор должен будет произвести благотворительный взнос равный EUR 100 000 в заранее созданный государственный фонд и оплатить госпошлину: EUR 15 000 за себя самого, EUR 10 000 за членов семьи (от 1 до 3) и EUR 50 000 за каждого последующего родственника.

Гражданство будет присвоено после проверки на благонадежность и рассмотрения правительством заявления. Дети, участвующие в программе станут гражданами страны, когда достигнут 18 лет, гражданство будет передаваться по наследству.

Ранее GazetaSPB рассказала об исследовании Минфина.

бизнес гражданство инвестиции финансы черногория
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец расплачивался пятитысячными фальшивками в такси
На трассах Ленобласти вводятся новые ограничения
Черногория даст гражданство за инвестиции
Слова Путина побудили Грету Тунберг изменить профиль в Twitter
Эвакуаторы провели «рейд» на Петроградке
В российских кинотеатрах начались показы нового фильма про Джокера
Для прохода яхты «Апостол Андрей» разведут мост через Свирь
Петербуржец вынес из магазина с косметикой дезодорант и щипцы для завивки