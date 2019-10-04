Минфин оценил ущерб от падения нефти до $10 за баррель

Сотрудники Министерства финансов рассчитали потенциальные потери бюджета от возможных шоков на рынке сырья.

Данные к проекту казны на 2020-2022 годы показали, что при резком снижении цен на нефть до 10 долларов за баррель российская казна потеряет примерно 5% ВВП от прибыли с продажи энергоресурсов.

Специалисты сообщают, что если нефть марки Urals понизится до 10 долларов и пробудет на этом уровне около десяти лет, государственный бюджет потеряет 70% годового ВВП, который, к примеру, за прошлый год составил 103 триллиона рублей.

Руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александр Суслин убежден, что такие расчеты Минфина сделаны не из-за того, что Россия готовится к экономическому краху, а скорее как «чисто техническая задача», сообщили Известия.

Так, в июне этого года министр финансов Антон Силуанов из-за неопределенности проходившей сделки с ОПЕК предсказывал нефтепадение до 40 долларов за баррель.

Так, ведущее мнение в Минфине говорит о том, что наиболее вероятно падение цена на нефть на более чем до сорока долларов за баррель.

В целом специалисты уверены, что нынешняя российская система бюджета достаточно стабильна и крепка. поэтому справится с кризисом гораздо успешнее, чем раньше.

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