Петербуржец расплачивался пятитысячными фальшивками в такси

В Северной столице задержали фальшивомонетчика, который сбывал поддельные купюры номиналом в пять тысяч рублей. Подозреваемый расплачивался ими в такси.

В правоохранительные органы обратился извозчик с липовой банкнотой. Со слов мужчины, он довез пассажира до трамвайного переулка, после чего тот расплатился сомнительной купюрой.

Как стало известно GazetaSPb, в ходе расследования сотрудникам полиции удалось поймать подозреваемого в мошенничестве. Мужчина сбыл указанную купюру во время очередной поездки. Соответствующие деньги подозреваемый приобретал на специальном сайте, а оплату ими производил только с таксистами.

Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ.

Ранее в GazetaSPb сообщали о массовой эвакуации автомобилей в Петроградском районе Петербурга. Местные жители возмущены таким началом дня.