Петербуржец расплачивался пятитысячными фальшивками в такси

Петербуржец расплачивался пятитысячными фальшивками в такси
Злоумышленник расплачивался фальшивыми купюрами только в такси. Фото: pixabay

В Северной столице задержали фальшивомонетчика, который сбывал поддельные купюры номиналом в пять тысяч рублей. Подозреваемый расплачивался ими в такси.

В правоохранительные органы обратился извозчик с липовой банкнотой. Со слов мужчины, он довез пассажира до трамвайного переулка, после чего тот расплатился сомнительной купюрой.

Как стало известно GazetaSPb, в ходе расследования сотрудникам полиции удалось поймать подозреваемого в мошенничестве. Мужчина сбыл указанную купюру во время очередной поездки. Соответствующие деньги подозреваемый приобретал на специальном сайте, а оплату ими производил только с таксистами.

Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ.

Ранее в GazetaSPb сообщали о массовой эвакуации автомобилей в Петроградском районе Петербурга. Местные жители возмущены таким началом дня.

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