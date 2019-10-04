Эвакуаторы провели «рейд» на Петроградке

В Петроградском районе массово эвакуируют автомобили. Петербуржцы возмущены таким началом рабочего дня.

«Рейд» проводят несколько эвакуаторов. Транспорты очищают проезжую часть от нарушителей на Большом проспекте. Как сообщает Neva Today, жителей предупредили, что подобные мероприятия будут проводиться в городе регулярно.

Меры приняты, чтобы напомнить водителям о правилах парковки, а также подготовить к тому, что автомобили нужно убирать с тех участков, где проводится уборка улиц.

Ранее в GazetaSPb сообщали о защите новогодних елок. В предстоящем сезоне украшенные деревья огородят декоративным забором. Председатель комитета по печати Владимира Рябовола заявил, что это защитит деревья от вандалов и краж. Он также добавил, что украшение Санкт-Петербурга начнется с 1 ноября.