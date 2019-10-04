Участок Северного проспекта перекрыли из-за аварии с маршрутками

Участок Северного проспекта перекрыли из-за аварии с маршрутками
Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга серьезное ДТП спровоцировало пробку. Участок трассы на проспекте Солидарности пришлось перекрыть.

Со слов очевидцев, дорогу перекрыли до улицы Вавилова. Пользователи добавили, что водителям приходится разворачиваться и ехать по встречной полосе в обратную сторону.

«От Светлановского по Северному дальше не проехать», — уточнил подписчик группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На участке образовалась пробка. Фото: vk.com/spb_today

На опубликованных фотографиях в соцсети «ВКонтакте» видно, что участниками аварии стали маршрутки. Одна из них вылетела на газон.

К месту прибыли сотрудники ДПС. Информация о возможных пострадавших не уточняется.

Ранее в GazetaSPb сообщали о злоумышленнике, который сбывал фальшивые банкноты в такси. Мужчина использовал только пятитысячные купюры.

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