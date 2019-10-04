Под Тосно произошло смертельное ДТП, двое погибли

Под Тосно произошло смертельное ДТП, двое погибли
На месте погибли водитель и 18-летний пассажир. Фото: pixabay

В Тосненском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Трагический инцидент случился сегодня, 4 октября, на трассе, которая ведет из Оредежа в Лугу.

Водитель, управляющий автомобилем Audi, не справился с управлением, в результате чего вылетел на обочину и врезался в дерево. В машине также находился 18-летний пассажир. В результате столкновения оба погибли на месте.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу и области, по факту произошедшего ведется проверка. Правоохранители устанавливают детали ДТП.

Ранее в GazetaSPb сообщали о дорожно-транспортном происшествии с маршрутками. Участники столкнулись на проспекте Солидарности. На месте образовалась пробка. Информация о возможных пострадавших не сообщается.

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