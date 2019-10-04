В Тихвине 16-летний подросток угнал автомобиль

Сотрудники правоохранительных органов Тихвинского района задержали подростка 2003 года рождения за угон автомобиля.

Как стало известно GazetaSPb, правоохранительные органы Тихвинского района Ленобласти изобличили ранее судимого 16-летнего подростка в преступлении, совершенном еще в конце апреля этого года. Известно, что несовершеннолетний угнал автомобиль «ВАЗ – 2104», припаркованный возле дома 6 по улице Пролетарской Диктатуры в Тихвине.

По факту неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого арестовали.

Ранее GazetaSPb сообщала, что подросток из Выборга задержан при попытке угнать автомобиль. Бойцов Росгвардии вызвал хозяин автомобиля, когда заметил, как неизвестный человек сел в иномарку и пытается ее завести.