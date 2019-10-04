В Петербурге через суд хотят закрыть дом престарелых «Добрые руки»

В Петербурге через суд хотят закрыть дом престарелых &#171;Добрые руки&#187;
Частный дом престарелых может остаться без помещения. Фото: pixabay.com

Частный дом престарелых «Добрые руки» в Невском районе Петербурга могут закрыть. С иском в суд обратилась прокуратура.

Ведомство добивается выселения дома престарелых из помещения. Учреждение занимает трехкомнатную квартиру на восемнадцатом этаже жилого дома.

«В нарушение законодательства собственник квартиры не перевел помещение в состав нежилого фонда», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

Во время проверки выяснилось, что дверь в дом престарелых находится в общем подъезде. Отдельный вход отсутствует, что нарушает интересы жильцов дома.

Решить судьбу дома престарелых «Добрый руки» предстоит Колпинскому районному суду. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что арт-центр объединения петербургских художников «Митьки» не будут выселять из помещения на улице Марата. Угроза выселения возникла из-за бюрократической ошибки.

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