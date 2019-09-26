Беглов: выселение «Митькам» не грозит

Арт-центр объединения петербургских художников «Митьки» не будут выселять из занимаемого ими помещения на улице Марата.

Как выяснилось, угроза выселения возникла из-за бюрократической ошибки. «Митьки» сменили юридическое лицо, однако не сообщили об этом. Как следствие, Комитет по контролю за имуществом предписал художникам освободить занимаемое пространство до конца сентября.

За творцов вступился губернатор Петербурга Александр Беглов. По словам главы города, художественному объединению ничего не угрожает, его участники могут продолжать работу в принадлежащем им помещении. Беглов уже отдал поручения соответствующим инстанциям о решении этого вопроса.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о приговоре, вынесенном мужчине, который выкрал из Третьяковки картину Архипа Куинджи «Ай-Петри, Крым».