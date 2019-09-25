Похитителю картины Куинджи «Ай-Петри. Крым» дали три года колонии

Суд приговорил к трем годам в колонии строгого режима предпринимателя Дениса Чуприкова. Его обвиняют в похищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

Чуприков полностью признал вину. Свой поступок он объяснил желанием привлечь внимание, сообщает РИА Новости. При этом он заверил, что намеревался вернуть картину в Третьяковскую галерею на следующий день. Однако не успел из-за задержания.

Подсудимый собирается подавать апелляцию.

Напомним, в январе 2019 года мужчина в черном на глазах у других посетителей снял со стены картину Куинджи. Вынув полотно из рамы, он вышел из Третьяковской галереи и уехал на автомобиле. Похитителя отследили по камерам наблюдения. Им оказался 31-летний бизнесмен Денис Чуприков.

Картину после похищения отправили на реставрацию. Эксперты обнаружили на ней повреждения.