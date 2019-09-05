Многострадальную картину Куинджи отправили на реставрацию

Многострадальную картину Куинджи отправили на реставрацию
Картина "Ай-Петри. Крым" Архип Куинджи

На полотне обнаружили повреждения, которые появились после похищения из Третьяковской галереи.

Об этом стало известно сегодня, 5 сентября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на главного хранителя Русского музея Ольгу Бабину. Она рассказала, что на картине Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» повреждены некоторые участки красочного слоя. Она нуждается в реставрации – такое решение приняли эксперты, которые передали полотно в надежные руки. Пока непонятно, как скоро пейзаж вернется в стены музея.

Напоминаем, что громкий инцидент случился 27 января 2019 года. Мужчина снял шедевр со стены и скрылся из Третьяковской галереи, оставшись незамеченным. Его задержали на следующий день, он признал свою вину. Обвиняемый в преступлении уже возместил ущерб – 13 тысяч рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что полицейские поймали похитителя работы Куинджи “Ай-Петри. Крым” в Подмосковье.

Архип Куинджи картина реставрация
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