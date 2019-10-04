На акции «РазДельный Сбор» перестали принимать стекло, бумагу и ПЭТ

На акции &#171;РазДельный Сбор&#187; перестали принимать стекло, бумагу и ПЭТ
Акция "РазДельный сбор". Фото: комитет по благоустройству

В Петербурге 5 октября состоится акция «РазДельный сбор». Организаторы приняли решение отказаться от приема стекла, макулатуры и ПЭТ.

Во многих районах прекращен прием металла. Решение связано со стремлением привить горожанам привычку самостоятельно сдавать мусор в контейнеры для раздельного сбора.

Как рассказала корреспонденту Gazeta.SPb координатор движения «Раздельный сбор» Татьяна Нагорская, организаторам пришлось выбирать между развитием отросли и порогом вхождения.

«Прежде порог вхождения в акцию был легче. Люди могли прийти с пластиковой бутылкой и стать частью движения. Нам пришлось отказаться от приема трех фракций для того, чтобы у людей появилась привычка самостоятельно сдавать мусор», — отметила Нагорская.

Вопреки распространенному мифу, отходы из контейнеров не сбрасывают вместе, заверила координатор «Раздельного сбора». Иногда одна машина может, например, увезти макулатуру и пластик. Это делается в тех случаях, когда отходы проходят сортировку на предприятии.

«Зачем человеку тратить деньги на контейнеры и инфраструктуры для приемы вторсырья, чтобы потом сбрасывать все вместе?», — подчеркнула она.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Николай Валуев планирует запустить сеть экологических пунктов по приему вторсырья в Петербурге.

акция вторсырье мусор новости спб раздельный сбор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На акции «РазДельный Сбор» перестали принимать стекло, бумагу и ПЭТ
Воровку задержали, но она выпрыгнула в окно
Беглов: к 2024 году в Петербурге откроются еще семь станций метро
В Петербурге к концу года может подешеветь ипотека
Автомобильный номер как у Боярского продается за кучу денег
Неизвестные с оружием попытались взять под контроль завод «Кубанские деликатесы»
Эксперты объяснили разницу между вином и винными напитками
Петербургский метрополитен объяснил протечки на «Дунайской»