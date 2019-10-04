На акции «РазДельный Сбор» перестали принимать стекло, бумагу и ПЭТ

В Петербурге 5 октября состоится акция «РазДельный сбор». Организаторы приняли решение отказаться от приема стекла, макулатуры и ПЭТ.

Во многих районах прекращен прием металла. Решение связано со стремлением привить горожанам привычку самостоятельно сдавать мусор в контейнеры для раздельного сбора.

Как рассказала корреспонденту Gazeta.SPb координатор движения «Раздельный сбор» Татьяна Нагорская, организаторам пришлось выбирать между развитием отросли и порогом вхождения.

«Прежде порог вхождения в акцию был легче. Люди могли прийти с пластиковой бутылкой и стать частью движения. Нам пришлось отказаться от приема трех фракций для того, чтобы у людей появилась привычка самостоятельно сдавать мусор», — отметила Нагорская.

Вопреки распространенному мифу, отходы из контейнеров не сбрасывают вместе, заверила координатор «Раздельного сбора». Иногда одна машина может, например, увезти макулатуру и пластик. Это делается в тех случаях, когда отходы проходят сортировку на предприятии.

«Зачем человеку тратить деньги на контейнеры и инфраструктуры для приемы вторсырья, чтобы потом сбрасывать все вместе?», — подчеркнула она.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Николай Валуев планирует запустить сеть экологических пунктов по приему вторсырья в Петербурге.