Эксперты объяснили разницу между вином и винными напитками

В винных напитках должно быть содержание виноматериалов не меньше половины объема. Фото: unsplash

В винных напитках должно быть содержание виноматериалов не меньше половины объема. Фото: unsplash

В Роскачестве рассказали, в чем заключается отличие вина от винных напитков. Специалисты рекомендуют обращать внимание на состав напитка.

Эксперты Роскачества выяснили, что некоторые винные напитки могут содержать вредные добавки, которые несовместимы с алкоголем. Отмечается, что в таких напитках должно быть содержание виноматериалов не меньше половины объема, согласно действующим стандартам. В составе также присутствует вода, ректификованный этиловый спирт, красители, ароматизаторы и двуокись углерода.

При этом в составе винных напитков может быть консервант сорбат калия, который считается вредной добавкой. Например, его можно найти в составе Bosca Anniversary. В составе винного напитка Aviva, который в Сети прозвали шампанским, имеется перламутровая взвесь «Кандурин», содержащая компоненты с недопустимой в вине маркировкой Е.

В ведомстве отметили, что винный напиток обычно разливается в бутылку, по форме похожей на бутылку из-под шампанского. Пробка на на бутылках и колпачок из фольги необходимы в качестве имитации настоящего вина.

Эксперты призывают потребителей смотреть на контр-этикетку, где представлен состав, на котором можно обнаружить вредные добавки.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Роскачество нашло много токсинов в лапше быстрого приготовления.