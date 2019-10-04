Дания изменила решение по поводу «Северного потока-2»

Дания остается последней страной Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2». Фото: Nord Stream 2 AG

Дания остается последней страной Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2». Фото: Nord Stream 2 AG

У Дании не осталось политических вопросов к прокладке газопровода «Северный поток-2».

Политические возражения касались заявки на прохождение трубопровода через территориальные воды Дании. Сейчас процесс согласования прокладки газопровода принял исключительно административный характер и подходит к завершению, сообщают «Известия».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Алексей Миллер прокомментировал угрозы США остановить «Северный поток-2» новыми санкциями.