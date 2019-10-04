Топор Николсона из фильма «Сияние» ушел с молотка за $200 тысяч

Топор Николсона из фильма &#171;Сияние&#187; ушел с молотка за $200 тысяч
Топор сохранился в идеальном состоянии, не считая нескольких царапин после съемок. Фото: кадр из фильма "Сияние"

В Лондоне на аукционе продали топор, которым герой Джека Николсона в фильме Стэнли Кубрика «Сияние» прорубил дверь в номер. Знаменитый топор ушел с молотка за $200 тысяч.

Проданный топор из фильма ужасов «Сияние» (The Shining, 1980) имеет ручку из дерева высотой около метра и рубящую часть длиной 30 см. По словам организаторов аукциона, топор сохранился в идеальном состоянии, не считая нескольких царапин, оставшихся после съемок, сообщает Independent. Издание не называет имя покупателя.

Кроме того, на аукционе были проданы броня из «Гладиатора», световой меч Сэмюэля Эль Джексона и шлем из фильма «Звездные войны» 1977 года. Все на аукционе было выставлено 900 лотов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в интернете продают бэтмобиль за 55 млн.

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