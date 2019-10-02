В интернете продают бэтмобиль за 55 млн

Машина является копией той, которую зрители могли видеть в фильме «Бэтмен против Супермена».

Об этом стало известно 2 октября. Объявление появилось на сайте Auto.ru.

В тексте сказано, что бэтмобиль «довольно точная копия киношного». В России его, правда, немного доработали – у автомобиля автоматические двери, гидравлические амортизаторы и спортивный съемный руль и другие «фишки», делающие его особенным. При этом ничего не говорится о максимальной скорости и других характеристиках. За бэтмобиль просят 55 миллионов рублей, отмечая, что ездить по дорогам России на нем нельзя.

Напоминаем, что это второй подобный автомобиль, привезенный в страну из США. Первый продали три года назад за 75 миллионов рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что по улицам Петербурга промчался бэтмобиль.

Бэтмобиль не выезжал за пределы Великобритании с 2010 года, он в отличном состоянии и на ходу. Модель получила признание экспертов и фанатов: студия Warner признала её одной из лучших в мире, выдав нынешнему владельцу соответствующий сертификат.