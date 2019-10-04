В Петербурге арестовали двоих насильников-мигрантов

Подозреваемых заключили под стражу, им предъявлены обвинения. Фото: pixabay

Подозреваемых заключили под стражу, им предъявлены обвинения. Фото: pixabay

Сотрудники полиции арестовали двоих мужчин, которых обвиняют в изнасиловании петербурженки на Дачном проспекте в Кировском районе.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Петербургу, инцидент произошел 30 сентября возле одного из жилых домов по Дачному проспекту. Установлено, что двое мужчин 1992 и 1993 года напали на 25-летнюю жительницу Петербурга, изнасиловали ее, а также совершили другие действия сексуального характера в отношении потерпевшей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в совершении указанного преступления. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу, им предъявлены обвинения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители продолжают расследование.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти задержали мужчину, который мог изнасиловать свою дочь.