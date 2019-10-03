В Ленобласти задержали мужчину, который мог изнасиловать свою дочь

В Ленобласти задержали мужчину, который мог изнасиловать свою дочь
Девочке всего 14 лет. Фото: Pixabay

Заявление в полицию написала мать несовершеннолетней девочки.

Об этом стало известно сегодня, 3 октября. Обо всем сообщили в СК РФ по Санкт-Петербургу. В правоохранительные органы обратилась 35-летняя жительница Гатчинского района. Она считает, что ее муж изнасиловал несовершеннолетнюю дочь. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, осмотрела квартиру и задержала подозреваемого.

«Мужчина прибыл на территорию Российской Федерации в июне 2019 года, проживал совместно со своей семьей в съемной квартире»,

— говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина, угрожая физической расправой, склонил 14-летнюю школьницу к интимной близости.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что семейная пара с друзьями изнасиловали дочь под Брянском. В сторону родителей также выдвинули обвинение о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и жестоком с ней обращении.

Гатчинский район сексуальное насилие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге открыли станции Фрунзенского радиуса: GazetaSPb публикует фото
Ситуация в котокафе «Гулу» не меняется, животные все еще ...
Бездомной певице из России в США предложили записать диск
В Ленобласти задержали мужчину, который мог изнасиловать свою дочь
Детсад на Крыленко прикрыли из-за отсутствующего туалета
Владимира Соловьева просят привлечь к ответственности за экстремизм
Стало известно, почему Головина нет в Смольном
Более 36 тысяч россиян будут направлены в войска в ходе осеннего призыва