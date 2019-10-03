Семейная пара с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

Всем участникам предъявлены обвинения в изнасиловании ребенка по предварительному сговору. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Всем участникам предъявлены обвинения в изнасиловании ребенка по предварительному сговору. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Брянской области под суд пойдет семейная пара, изнасиловавшая собственную дочь, которой не исполнилось 14 лет. В изнасиловании также участвовали двое друзей родителей.

Как сообщается на сайте Мглинского районного суда, всем четверым участникам изнасилования несовершеннолетней предъявлены обвинения в изнасиловании ребенка по предварительному сговору.

В сторону родителей также выдвинули обвинение о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и жестоком с ней обращении. Помимо всего, ота девочки обвиняют в причинении физических и психических страданий.

Точный возраст ребенка не называется, однако отмечено, что ей еще не исполнилось 14 лет.

Ранее GazetaSPb сообщала, что после изнасилования девушки в Анапе наказали 11 полицейских.