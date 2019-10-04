В Петербурге задержаны два гражданина, которые похищали товары из гипермаркетов

В Петербурге задержали двоих мужчин, которые похитили товары из гипермаркетов.

Ночью 4 октября в центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району поступил сигнал «тревога» из гипермаркета, расположенного в доме №19 на Выборгском шоссе.

На месте происшествия сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего грабителя, который открыто похитил из магазина куртку и две сумки, а затем попытался скрыться. Задержанный был передан сотрудникам полиции, сообщили Gazeta.SPb в пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти. Аналогичный случай произошел вечером 3 октября. В 19:30 наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации в гипермаркете, расположенном в доме №2 на улице Партизана Германа в Красносельском районе.

На месте происшествия был задержан 29-летний мужчина, который пронес через кассовый узел кофемашину стоимостью 14 960 рублей, не заплатив за нее. Задержанный был передан сотрудникам отдела полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жительница Гатчины совершила очередное ограбление, на этот раз жертвой стала пенсионерка.