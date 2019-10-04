Суд Петербурга арестовал полицейских, которые подозреваются в вымогательстве

Красносельский районный суд Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Семенцова и Юрия Цветкова, которые подозреваются в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Они будут находиться под арестом до 1 декабря 2019 года.

По версии следствия, фигуранты, являясь сотрудниками батальона полиции ОВО по Красносельскому району, передвигались по территории на служебном автомобиле. Имея умысел на совершение вымогательства у Р., остановили его автомобиль и потребовали передать им 7 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности. Р., по требованию представителей правоохранительных органов, предъявил документы, из которых фигуранты открыто похитили 1 900 рублей, указав Р., что будут ждать его позже у д.21 по ул.Лермонтова с 5 тыс. рублей, сообщили Gazeta.SPb в объединённой пресс-службе судов Петербурга. Р. обратился в полицию и согласился принять участие в оперативно-розыскном мероприятии.

В указанном месте, находясь в автомобиле фигурантов, Р. передал им деньги. После чего к темной Ладе Гранте подошли сотрудники полиции, осуществляющие ОРМ. Цветков, понимая, что перед ним его коллега, совершил на него наезд. Обвиняемые скрылись. Те полицейские, которые собирались задерживать фигурантов, выстрелили три раза, чтобы остановить скрывающихся. Одна пуля задела Р., который остался в Ладе. Передвигаясь по Красному Селу, фигуранты ударили Р. в голову и похитили у него телефон за 17 000 рублей.

Фигуранты показаний не дают. Цветков рассказал, что жениться хочет, отметили в пресс-службе судов Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудницу полиции в Петербурге подозревают в получении взятки 15 тысяч рублей.