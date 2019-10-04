Лукашенко перепутал Украину и Россию, разговаривая с Зеленским

Президент Белоруссии не спасовал и удачно отшутился – экс-комик и нынешний глава Украины юмор оценил.

Все случилось сегодня, 4 октября, во время Второго форума регионов Украины и Белоруссии. Александр Лукашенко, выступая перед аудиторией, отметил, что «вот эта площадка регионов России» очень полезна и важна для выстраивания отношений между странами. Президент Украины Владимир Зеленский поправил его, сказав, что речь идет о Киеве и Минске, но никак не о Москве.

Глава Белоруссии хоть и смутился, но вышел из ситуации победителем.

«Я испугался, неужели я «Владимир Владимирович» сказал»,

— пошутил Лукашенко.

Владимир Зеленский в свою очередь поддержал его, заявив, что «слава богу, нет». Зал разразился аплодисментами, все громко засмеялись.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Путин пошутил про бюрократию. Один из участников мероприятия рассказал главе государства о своем проекте, после чего передал всю документацию не лично Путину, а сидящему рядом пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.