Иран согласен освободить задержанную российскую журналистку

Девушку обвинили в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.

Об этом стало известно сегодня, 4 октября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на МИД Ирана. Журналистку Юлию Юзик задержали при въезде в страну в пятницу. При осмотре у нее отобрали паспорт, а также предъявили обвинения в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. Власти отмечали, что могут посадить девушку на десять лет в тюрьму. Сейчас МИД Ирана уверяет, что отпустит девушку в ближайшее время. Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что контролирует ситуацию.

Напоминаем, что журналистка работала в «Комсомольской правде» и в журнале «Русский Newseek». Также

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос оскорбившего Путина журналиста. Журналиста допросят в рамках расследования по факту присвоения денег телекомпании в большом размере, а также превышения служебных полномочий, сообщают РИА «Новости».