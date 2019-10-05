В МЧС назвали команды, которые могут остановить агрессивную собаку

Агрессивной собаке, готовой напасть на человека, нужно говорить определенные команды. В МЧС России рассказали, что может успокоить животное.
Так, при встрече с собакой, которая начала подходить или рычать, нужно остановиться и уверенно произнести следующие слова: «Фу!», «Стоять!», «Место!» или «Сидеть!».
Как рассказали на официальном сайте МЧС РФ, для защиты можно использовать камни, палки, зонт. Специалисты также отметили, что стоит обороняться и медленно отступать к ближайшему укрытию. Если приведенные методы не срабатывают, в МЧС рекомендуют звать на помощь.
Если животное все-таки укусило, следует промыть рану перекисью водорода, смазать края йодом и наложить чистую повязку. После нужно обратиться к врачу.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что собака покусала двухлетнюю петербурженку. Животное набросилось на девочку на территории детской площадки.