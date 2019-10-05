Ученые имплантировали в мозг птиц воспоминания, чтобы они пели новые песни

Ученые имплантировали в мозг птиц воспоминания, чтобы они пели новые песни
Зебровая амадина. Фото: pixabay

Американские ученые научили пернатых петь новые песни. Специалисты имплантировали воспоминания в мозг певчих птиц.

В ходе исследования, проведенного в Институте мозга О’Доннелла при Юго-западном медицинском центре Техасского университета, ученым удалось найти области мозга, в которых содержатся воспоминания. Сотрудникам удалось исследовать определенные поведенческие закономерности птиц.

Как сообщает издание Science, подопытными стали птицы — зебровые амадины. Пернатые учатся петь, слушая песни своих родителей. Кроме того, исследователи имплантировали в мозг птиц незнакомые песни, чтобы проверить, смогут ли они их воспроизвести. Результаты эксперимента, со слов ученых, должны быть фантастическими.

Ранее в GazetaSPb сообщали об обнаружении птицы из Красной книги. Ее сфотографировали в Ленобласти.

американские ученые песни птицы
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